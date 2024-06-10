Музыкант Стас Намин проиграл суд о запрете на продажу дисков «Парка Горького»

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина (настоящее имя — Анастас Микоян). Музыкант просил арестовать и запретить продажу компакт-дисков и виниловых пластинок Gorky Park, вышедших на лейбле Moroz Records, но получил отказ.

Стас Намин подал иск к бывшему участнику группы «Парк Горького» Алексею Белову, индивидуальному предпринимателю Александру Морозову и ООО «Музыкальное право», пишет aif.ru.

Разбирательство прошло без судебных заседаний в порядке упрощенного производства по предоставленным документам.

Намин утверждал, что рекорд-лейбл не имеет права продавать диски и пластинки на сайте, но суд не счет эти доводы весомыми.

«Отказать индивидуальному предпринимателю Микояну Анастасу Алексеевичу (Стасу Намину) в запрете Белову Алексею Николаевичу, ООО „Музыкальное право“ и Морозову Александру Николаевичу продавать и предлагать к продаже <...> цифровые компакт-диски формата CD-DA, виниловые пластинки формата LP с использованием обозначения Gorky Park», — сообщается на сайте суда.

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