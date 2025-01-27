Журналисты раскрыли личность нового мужа 30-летней Анастасии Уколовой. Об этом сообщает Super.ru.

В 2022 году Анастасия Уколова сообщила, что вышла замуж во второй раз. Имени возлюбленного актриса не сообщала, рассказывая лишь о том, что избранником стал ее бывший одноклассник.

Журналисты выяснили, что мужем знаменитости стал 31-летний мужчина по имени Юрий. Он работает адвокатом в юридической фирме. С Уколовой Юрий знаком с 13 лет, однако любви с первого взгляда у молодых не было. Известно, что мужчина ранее уже был в браке.

Напомним, до этого брака Уколова была замужем за кинооператором Антоном Зенковичем. Этот союз продержался два года.

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