Дана Борисова не хочет общаться с прессой после слухов о беременности дочери. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Около недели назад в Сети появились обеспокоенные комментарии Даны Борисовой. Телеведущая сообщала, что боится беременности дочки от ее бойфренда из Кореи.

«У дочки огромная любовь к азиатской культуре, она нашла себе там кавалера. Теперь боюсь, что она может залететь и я стану бабкой так рано», — заявляла она.

После того, как высказывание Борисовой пролетело по всем СМИ, она вновь вышла на связь с опровержением. По словам телеведущей, она ничего не утверждала.

«Послушайте, все эти разговоры о беременности Полины — это плод чьей-то больной фантазии. Я не говорила, что она ждет ребенка от корейского парня. Я просто делала предположения, но не более. Но о ее беременности всерьез я не говорила», — заявила она.

В итоге Борисова рассказала, что перестала доверять журналистам и пообещала пристальнее обращать внимание на то, кому она дает комментарии.

«Я понять не могу, кто придумал, что Поля в положении? У нее сейчас, как выяснилось, даже отношений нет ни с кем, о чем я сама недавно узнала», — добавила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что дочь Даны Борисовой проговорилась о рождении сестры.