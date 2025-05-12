Журналисты перепутали фото матери Ксении Собчак и умершей Нины Гребешковой

Журналисты перепутали фотографию матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой и умершей актрисы Нины Гребешковой. Ведущая отреагировала на ошибку СМИ.

Собчак опубликовала скриншот поста РБК о смерти Гребешковой, но с фотографией матери. Под ним журналистка оставила комментарий с нецензурной лексикой.

«РБК, вы … (прим. - сдурели)?» - обратилась Собчак к журналистам в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Вскоре издание поменяло фото к посту. Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев принес Собчак извинения.

«Ксения Анатольевна, приношу извинения за допущенную ошибку вам и всем нашим читателям», - написал он.

Напомним, 12 мая умерла вдова кинорежиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова. Ей было 94 года.