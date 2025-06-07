Журналисты опубликовали песню SHAMAN, с которой он выступит на «Интервидении». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сегодня Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, официально выпустит песню, с которой будет представлять Россию на «Интервидении». Журналисты опубликовали кусок трека из студии, где записывалась песня.

Судя по всему, произведение посвящено неразделенной любви. Среди прочего, звучат строчки: «Эта любовь разбила мои сны. Осколки от весны». Называется песня «Прямо по сердцу».

Автором трека стал продюсер и композитор Максим Фадеев. Он рассказывал, что произведение не похоже на те песни, которые привыкли слышать от SHAMANа.

«Я хотел спродюсировать его по-новому, чтобы он раскрылся с другой стороны. Его диапазон позволяет любому композитору быть свободным в выборе тональности и интервальных скачков», — заявлял он.

Ранее мы писали о том, что 33-летний певец SHAMAN рассказал о совместной жизни с Екатериной Мизулиной.