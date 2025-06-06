33-летний певец SHAMAN рассказал о совместной жизни с Екатериной Мизулиной. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

В 2025 году исполнитель хита «Встанем» рассекретил отношения с Екатериной Мизулиной. Артист не скрывает, что живет вместе с возлюбленной, и открыто говорит о предстоящей свадьбе. По словам знаменитости, его устраивает их совместный быт. Певцу нравится, что Екатерина балует домашней едой.

«Открываешь дверь, а там она в платьице, во всей красоте, в квартире пахнет вкусной домашней едой», — рассказал артист.

Екатерина отметила, что они с певцом всегда поддерживают друг друга и обсуждают рабочие моменты.

«Мы друг друга поддерживаем, потому что у обоих много стресса. Обсуждаем и рабочие моменты дома», — высказалась Екатерина.

Мизулина подтвердила, что любит готовить. Она считает, что питаться нужно домашней едой, а не доставкой.

Ранее певец SHAMAN признался, что женится на Екатерине Мизулиной летом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Павел Деревянко проговорился о проблемах в отношениях накануне свадьбы.