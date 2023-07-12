Журналисты оценили состояние могилы Барыкина, на которой Пугачева поставила эффектный монумент за 3 млн

Певец и музыкант Александр Барыкин ушел из жизни 12 лет назад – случился обширный инфаркт. Артистка Алла Пугачева решила за свой счет установить на могиле друга памятник. Нынешнее состояние захоронения на Троекуровском кладбище оценили журналисты.

Монумент был изготовлен скульптором Валерием Беляхом. Он изготовлен из цельного камня.

Скульптура представляет собой две стелы светло-серого цвета, которые установлены на подставку с надписью «Я снова с музыкой своей». Левая стела украшена скульптурой Барыкина в полный рост, он показан с гитарой.

Фотографию могилы опубликовал сайт Дни.ру. На сегодняшний день могила и сам памятник в отличном состоянии.

Ранее мать Барыкина рассказывала, что эффектный монумент обошелся Пугачевой в сумму около 3 млн рублей. Сама женщина не могла позволить столь дорогой памятник на скромную пенсию. Она была благодарна Пугачевой, о чем говорила в открытую.

Барыкин и Примадонна работали вместе в ВИА «Веселые ребята». Их творчество относится к началу 70-х годов прошлого века.

Ранее мы писали, как выглядит могила журналиста Владислава Листьева. Сообщалось, что вдова перестала появляться на кладбище. По информации неназванных источников, она вышла замуж за испанца и уехала из России.