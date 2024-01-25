Журналисты не исключили, что дело об утраченном миллиарде Кобзона прекратят. Об этом сообщает Kp.ru.

Уже четыре года идут судебные разборки между вдовой Иосифа Кобзона и бывшим предпринимателем Вагифом Пейсаховым. Согласно заявлению Нелли Кобзон, бизнесмен одолжил у певца 25 миллионов долларов (более миллиарда рублей) и так и не отдал долг.

Ранее Пейсахова признали виновным в мошенничестве — он отсидел шесть лет в колонии. Впрочем, знакомый Кобзона намеревался рассчитаться по долгам после того, как выйдет из заключения, но этого не произошло.

Как сообщают в прессе, в конце 2023 года прошло очередное заседание по вопросу о взыскании денег с Пейсахова, однако на суд не явилась ни одна сторона. Судья неоднократно приглашала явиться либо заявителей, либо их адвокатов, однако ни ответчик ни истец так и не отреагировали на эти письма.

В итоге в декабре 2023 года суд поднял вопрос о прекращении производства по делу. Если никто из сторон не появится на следующем заседании, судебный процесс прекратят досрочно.

Ранее мы писали о том, что олигарх Вагиф Пейсахов вышел из тюрьмы по делу Иосифа Кобзона и уехал в Израиль.