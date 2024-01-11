Олигарх Вагиф Пейсахов вышел из тюрьмы по делу Иосифа Кобзона и уехал в Израиль. Об этом сообщает издание Kp.ru.

8 лет назад кавказский олигарх сел в тюрьму из-за большого долга Иосифу Кобзону. В 2013 году певец одолжил Пейсахову 25 млн долларов. Примечательно, что Кобзон не стал брать с приятеля расписку. Сперва олигарх исправно отдавал долг, однако затем выплаты прекратились.

Известно, что в 2019 году Вагиф заработал в тюрьме почти 3 тысячи рублей. Отмечается, что имущества олигарха не хватает для покрытия долга. Адвокат Пейсахова заявлял, что Вагиф «исполнен желанием возместить ущерб».

Как выяснилось, недавно Вагиф вышел из тюрьмы. Несмотря на имеющийся долг, он уехал и страны и обосновался в Израиле. Там он проживает в городе, в котором находятся многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

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