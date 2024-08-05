НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 августа 2024, 19:19
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Журналистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Ксению Собчак

Mash: журналистка обратилась в СК с просьбой проверить Ксению Собчак.
Журналистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Ксению Собчак

© OLGA MALTSEVA/AFP/East News

Журналистка Юния Пугачева обратилась в Следственный комитет, требуя проверить телеведущую Ксению Собчак. Ее обращение связано с делом о вымогательстве 11 млн рублей, по итогам которого три человека оказались в тюрьме.

Как пишет Telegram-канал Mash, журналистка хочет добиться, чтобы СК проверил телеведущую по статьям «Клевета» и «Неприкосновенность частной жизни». Она считает, что трое осужденных исполняли поручения Собчак.

Так, коммерческий директор «Осторожно, Media» Кирилл Суханов был осужден на 7,5 лет. Администраторы Telegram-канала «Тушите свет» Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев получили по 7 лет. Они не признавали вину и заявляли, что выполняли поручения Собчак.

Журналистка говорила, что не имеет отношения к деятельности канала. На оглашении приговора она не присутствовала.

Ранее сообщалось, что Собчак надела темный парик и ошейник для новой съемки. В Сети назвали ее образ «вызывающим».

Источник фото:OLGA MALTSEVA/AFP/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева
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