«Очень вызывающе»: Ксения Собчак снялась в ошейнике и темном парике

42-летняя телеведущая и журналистка Ксения Собчак преобразилась ради новой съемки. Она доверила образ стилистам и появилась в ошейнике, высоких сапогах на платформе, деловом наряде и парике из темных волос.

Результатом эксперимента Собчак поделилась в соцсетях.

«Как вам такой образ? Зацените сапоги и ошейник», - подписала кадры Собчак.

Ее стали сравнивать с учительницей. На это журналистка пошутила: «Список литературы на лето открывали? А читали? Я потом все проверю».

Сапоги на Собчак сравнили с обувью балерины Анастасии Волочковой. Многим не понравился образ Ксении, в Сети писали: «Плохо. Очень плохо», «Зачем так себя уродовать?», «Училка из 80-х», «Образ Шапокляк», - писали под фото.

Ранее Собчак прокомментировала открытие Олимпийских игр в Париже. Она назвала церемонию «чудовищной».