НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 августа 2024, 17:28
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«Очень вызывающе»: Ксения Собчак снялась в ошейнике и темном парике

42-летняя Ксения Собчак надела парик из темных волос и ошейник ради новой съемки.
«Очень вызывающе»: Ксения Собчак снялась в ошейнике и темном парике

© Starface.ru

42-летняя телеведущая и журналистка Ксения Собчак преобразилась ради новой съемки. Она доверила образ стилистам и появилась в ошейнике, высоких сапогах на платформе, деловом наряде и парике из темных волос.

Результатом эксперимента Собчак поделилась в соцсетях.

«Как вам такой образ? Зацените сапоги и ошейник», - подписала кадры Собчак.

Ее стали сравнивать с учительницей. На это журналистка пошутила: «Список литературы на лето открывали? А читали? Я потом все проверю».

Сапоги на Собчак сравнили с обувью балерины Анастасии Волочковой. Многим не понравился образ Ксении, в Сети писали: «Плохо. Очень плохо», «Зачем так себя уродовать?», «Училка из 80-х», «Образ Шапокляк», - писали под фото.

Ранее Собчак прокомментировала открытие Олимпийских игр в Париже. Она назвала церемонию «чудовищной».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ксения Собчак
фотосессия
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