Журналистка Маргарита Симоньян решила порадоваться отмене концертов Галкина*

Журналистка Маргарита Симоньян решила порадоваться отмене концертов Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) за рубежом. Об этом стало известно из эфира шоу «Ч.Т.Д».

Супруг Аллы Пугачевой уже два года не проживает на территории РФ. Как выяснилось, за рубежом комик столкнулся с финансовыми трудностями. Дело в том, что его концерты массово отменяются. Не так давно стало известно о том, что выступления юмориста отменены в Индонезии и Таиланде. Узнав об этом, Маргарита решила прокомментировать ситуацию.

Журналистка заявила, что комик «огреб», и это хорошо. По мнению Маргариты, супруг Пугачевой поплатился за гневные высказывания в адрес России.

«Изменился вектор. Если раньше ты знал, что, чтобы иметь больше просмотров, нужно больше гадостей говорить про Россию, то теперь все наоборот», — цитирует StarHit высказывание Маргариты из эфира шоу.

Журналистка отметила, что уехавшие звезды могут выступать только в Германии и Израиле. Таиланд, Дубай — это те места, в которых много русских туристов, вот почему там отменяются концерты артистов, имеющих провокационные убеждения.

«А где им выступать? Кому они интересны в западных странах, за которые они топили?» — заявила знаменитость.

Ранее актер Стас Садальский заявил, что россияне «низвергли» Аллу Пугачеву с трона. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ