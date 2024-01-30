Актер Стас Садальский заявил, что россияне «низвергли» Аллу Пугачеву с трона

Актер Станислав Садальский заявил, что российский народ сначала посадил певицу Аллу Пугачеву на трон, а затем «низверг» ее из-за неоправданных ожиданий. По его мнению, аудитория не смогла простить артистку, которая предпочла покинуть страну.

Еще несколько лет назад Алла Борисовна была главной исполнительницей России. Несмотря на то, что она давно завершила карьеру, она все равно продолжала сниматься в телевизионных проектах и оказывала влияние на отечественный шоу-бизнес. Однако осенью 2022 года Примадонна решила уехать из России вслед за мужем, и это сильно «ударило» по ее репутации.

Сейчас критикуют Примадонну и бывшие фанаты, и коллеги. Не поддерживает артистку и Станислав Садальский. Он считает, что Пугачеву уже давно лишили короны, ведь этой властью обладают люди, которых певица назвала «холопами и рабами». Артист заверил, что именно общество делает из исполнителей звезд и оно же забирает славу, если сделать что-то не так.

Впрочем, сам Садальский на слова Аллы Борисовны предпочитает не обращать внимание. По его мнению, обсуждают ее скандальное заявление только те, к кому оно имеет отношение.

«Лично я себя холопом или рабом не считал и не считаю. А обиделись те, кто воспринял это на свой счет, отнес в свой адрес. Волну подняли именно эти артисты», - поделился артист с aif.ru.

Ранее Никита Михалков заявил, что Алла Пугачева не вернет свой статус в случае приезда в Россию.