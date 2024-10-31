Журналистка Ксения Собчак заявила, что группа «Ленинград» не будет прежней. Об этом сообщает StarHit.

В Москве состоялась премия «Topical Style Awards 2024», которую посетили Владимир Пресняков, певица Зара, Ксения Собчак и многие другие звезды. Для выхода в свет журналистка выбрала кружевную блузку, серую юбку с бантом, сапоги и черную сумку. Собчак находилась в хорошем настроении и, выйдя к прессе, охотно обсудила новый состав группы «Ленинград».

Журналистка тепло отозвалась о творчестве Сергея Шнурова, но при этом усомнилась, что музыкант сможет возродить группу. По мнению Собчак, Шнурову не хватает былой энергии и бесстрашия: в браке он стал «милым человеком».

«Мне нравится то, что делал Сергей Шнуров, но мне кажется, ему будет довольно сложно возродить то, что было. Потому что то, что было, это было не только про его песни, это было про ту энергию, дикую, бесстрашную, хулиганскую, которая была в нем. Посмотрим, осталась ли у него эта энергия», — заявила Ксения.

Собчак надеется, что Шнуров сможет вернуться к себе прежнему благодаря сотрудничеству с Инстасамкой.

Ранее Ксению Собчак пригласили на гроботерапию и предложили ей ночь в похоронном доме. Подробности читайте в этой новости.