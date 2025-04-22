«Без пяти минут на вылете»: объявлено о разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов находятся на грани расставания и в скором времени объявят о разводе. Об этом в своем Telegram-канале заявила психолог Вероника Степанова.

Недавно Ксения Собчак улетела в экзотическое путешествие в далекую Руанду. Однако компанию журналистке составил не супруг, а телеведущая Екатерина Андреева, что насторожило многих. В ответ на расспросы о Константине Богомолове экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» поделилась кадрами с другим мужчиной-гидом, оказавшимся тезкой режиссера. Вероника Степанова уверена: такие шутки небезосновательны, и пара уже близка к разводу. Она также напомнила об экс-супруге телеведущей Максиме Виторгане, поставив его в пример.

«Константин Юрьевич, очевидно, без пяти минут на вылете, раз в ход пошли суровые шутки. И ведь что характерно, для взрослой семейной жизни куда лучше бы сгодился Максимка: верный, дипломатичный, уютный, легкий, веселый, и к тому же есть общий ребенок. Согласитесь, ну полная противоположность Костянычу», — отметила Вероника Степанова.

Напомним, Ксения Собчак с 2013 по 2019 год состояла в браке с Максимом Виторганом, у пары есть 8-летний сын Платон. В 2019 году журналистка вышла замуж за Константина Богомолова.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак высказалась о возможном разводе с Константином Богомоловым: «Есть ощущение, что я стану человеком солнца, улыбки».