Журналистка Ксения Собчак рассказала, как отметит Новый год 2024

Журналистка Ксения Собчак рассказала, как планирует встречать Новый год 2024. По ее словам, в этот раз все будет по-семейному. Будут все близкие, включая дочь режиссера Константина Богомолова Анну.

С падчерицей у телеведущей довольно теплые отношения. Они общаются, вместе ездят отдыхать, и девочка хорошо ладит с сыном мачехи Платоном. В этом году Анна даже решила, что будет праздновать Новый год вместе с новой семьей отца. При этом ее маму, актрису Дарью Мороз, по всей видимости, на торжестве не будет. Ее Ксения Анатольевна упоминать не стала в списке гостей.

«Мы будем с семьей – все объединимся. С Аней, Платоном, Костей, его мамой, моей мамой. Так что традиционно будем отмечать Новый год. Мы глобально переживаем довольно сложные времена, и когда ты ищешь комфорт и ощущение стабильности в своей семье, это то, что тебя спасает и в любой ситуации делает тебя сильнее», — поделилась Собчак с mk.ru.

Напомним, что после развода Константин Богомолов остался с Дарьей Мороз в хороших отношениях. Они не только продолжают общаться ради дочери, но и вместе работают в театре.

Ранее экс-солист «На-На» Владимир Левкин рассказал, как встретит Новый год.