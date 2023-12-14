«Работать будем»: экс-солист группы «На-На» рассказал о планах на Новый год

Бывший солист группы «На-На», певец Владимир Левкин рассказал, что в этот Новый год он планирует работать. Классического праздничного застолья в их семье не будет.

«Работать будем, ребята, да. Я один раз не работал на Новый год, вот тогда мы пельмени-то и лепили», — объяснил он в разговоре с Пятым каналом.

Владимир Левкин теперь выступает вместе со своей семьей. Поэтому даже в новогоднюю ночь и праздники, несмотря на работу, они будут рядом.

У музыкального коллектива его родственников есть собственная программа под названием «Семейный альбом». Также они разработали мероприятия для детей и их родителей. От работы семья Левкина получает это удовольствие — по их мнению, это лучше, чем сидеть за столом.

Супруга артиста Марина Ичетовкина отмечает, что их шоу зачастую посещают мамочки не только ради детей, но и для знакомства с артистом — кумиром их молодости. Левкин и его семья собираются выступить в «Крокус Сити Холле». Также в их планах и множество других проектов.

Напомним, ранее певица Ирина Тонева заявила, что встретит Новый год вместе с отцом под капельницами.