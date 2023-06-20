Журналистка Дарья Асламова заявила, что актер Александр Абдулов «каждый вечер менял женщин»

Александр Абдулов умер в 2008 году. Несмотря на это, имя актера по-прежнему появляется в громких заголовках СМИ. Дело в том, что экс-возлюбленные мужчины регулярно комментируют его судьбу и рассказывают о романе с ним. На этот раз на связь с Экспресс газетой вышла Дарья Асламова. Журналистку давно обвиняют в том, что она стала причиной развода Абдулова и Ирины Алферовой. Спустя годы женщина решила прокомментировать ситуацию.

В первую очередь, Асламова опровергла подобные сообщения и заявила: в свое время она использовала связь с артистом для продвижения по карьерной лестнице. По словам знаменитости, Александр был «симпатичным», но «очень жадным» человеком. К тому же в жизни мужчины всегда были любовницы.

«Таких, как я, в его жизни были тысячи. Каждый вечер менял женщин. Удивляюсь глупости и наивности девушек, которые всерьез говорят о романе с Абдуловым», — высказалась журналистка.

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