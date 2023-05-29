Вдова Караченцова назвала причину, по которой у Абдулова и Алферовой не было детей

Александр Абдулов всегда мечтал стать отцом, но радость воспитывать малыша смог испытать только один раз. После его смерти у него осталась единственная дочь Евгения, в которой он души не чаял. Однако родной он считал и Ксению – ребенка его первой супруги Ирины Алферовой. А вот общих детей у пары так и не появилось на свет.

Людмила Поргина считает, что в отсутствии наследников у актеров виновата была именно Алферова. По ее словам, Абдулов сильно хотел пополнения в семье, но всегда получал отказ. А все потому, что его жена терпеть не могла младенцев.

«Весь театр об этом знал. Он так любил дочь Иры Ксюшу. Однажды я напрямую сказала Ире: «Роди Саше ребенка, он мечтает об этом». На что Алферова ответила: «Люда, я бы родила… Но я не терпеть не могу маленьких детей, их слезы, сопли...» - рассказала вдова Караченцова в беседе с изданием «Экспресс газета».

Актриса убеждена, что именно невозможность иметь детей от жены заставила Абдулова обратить внимание на других женщин. Так у него и появилось бесчисленное количество любовниц. Одной из самых известных была актриса театра Ленком Инна Пиварс. Поргина призналась, что между ней и Александром была связь, которая привела к беременности, но артистка приняла решение сделать аборт.

«Инна вышла замуж за лучшего друга Александра Абдулова каскадера и родила от него сына. Вот такая удивительная судьба», - поделилась Людмила Андреевна.

Однако больше других женщин, по словам Поргиной, Абдулов любил Татьяну Лейбель. С ней он был до встречи с Алферовой, и у них была безумная любовь. Но Ирина смогла пленить сердце актера и увести его у соперницы.

Напомним, что последней любимой женщиной Александра была Юлия Мешина. Именно она и родила актеру долгожданную и единственную дочь.

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