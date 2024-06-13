Журналиста Александра Невзорова* оштрафовали из-за несданных отчетов иноагента

Журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом на территории РФ) оштрафовали из-за несданных отчетов иноагента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

Приморский районный суд признал Александра Невзорова* виновным в правонарушении, предусмотренным ч.2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Суд установил, что журналист вовремя не сдал в Минюст отчеты по трем формам. В итоге Невзоров* должен будет заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, Александр Невзоров* уехал из России в марте 2022 года. Сейчас он живет в Италии.

Сегодня стало известно о том, что МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву* (признана иноагентом на территории РФ). Причиной стало некое уголовное дело, возбужденное в отношении знаменитости.

*признаны иноагентами на территории РФ.