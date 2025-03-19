Журналиста Александра Невзорова* и его супругу внесли в список террористов

Российского журналиста и бывшего депутата Государственной думы Александра Невзорова* (признан в РФ иностранным агентом), а также его супругу Лидию Невзорову** (Александр и Лидия Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в РФ) внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения. Это следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.

«Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович*, 03.08.1958, уроженец города Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна**, 29.03.1973, уроженка города Ленинграда», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Стоит отметить, что в июле 2024 года репортера и его жену суд признал экстремистским объединением. Их деятельность на территории РФ была запрещена, а имущество было обращено в доход государства.

Напомним, Александр Невзоров покинул Россию в марте 2022 года, раскритиковав СВО. В феврале 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ. Знаменитости также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после выхода на свободу.

Незадолго до этого актер Юрий Назаров назвал уехавшего из РФ Невзорова* «недолюдиной».

*признан в РФ иностранным агентом **Александр и Лидия Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в РФ