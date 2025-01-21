«Недолюдина»: Юрий Назаров высказался об уехавшем из РФ Невзорове*

Народный артист России Юрий Назаров поделился мнением об эмигрировавшем экс-телеведущем и публицисте Александре Невзорове* (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России). Об этом пишет aif.ru.

После начала СВО шоумен уехал в Израиль, откуда регулярно делает резонансные заявления. Например, беседуя с журналисткой Ириной Шихман** (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), он назвал Федора Достоевского «идеологом русского фашизма», уточнив также, что «история России вся — сплошная Буча» и «в русской культуре русского примерно столько же, сколько в джинсах Levi’S, сшитых на Ивановской фабрике русской ткачихой». Вдобавок звездный релокант отметил, что ему ненавистно быть русским и хочет перелить себе кровь от украинца, чтобы в нем не осталось «ни капли русской крови».

«Лучше пусть эта недолюдина перельет себе кровь трусливой гиены, которая жрет падаль. Ну мразь, ну придурок, ну нелюдь! Все ведь мы понимаем, что все, что Невзоров* и иже с ними говорят, проплачено западными хозяевами. И чем дурнее бред они несут, тем больше им платят», — поделился актер.

Назаров подчеркнул, что поведение уехавшего телеведущего заставляет задуматься о его психическом здоровье.

«Товарищ серьезно болен и нуждается в срочной госпитализации! Впрочем, на Западе, которому лижет ж… любой наш уехавший, любые нарушения и нездоровое поведение уже считается за норму», — добавил он.

Ранее мы писали, что суд лишил Александра Невзорова* земли и дома в Санкт-Петербурге.

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России **внесена Минюстом в реестр иностранных агентов