Журналист Владимир Познер отказался делать из своего юбилея публичное событие. Об этом он рассказал НСН.

Накануне 90-летия журналиста Владимира Познера на Первом канале появился анонс программы, посвященной журналисту. Напомним, это первое появление Познера после снятия его передачи с эфира в марте 2022 года.

По словам журналиста, съемки документальной программы проходили без его участия.

«Я абсолютно ничего не знал и не знаю об этом, в съемках этого фильма я участие не принимал. Раз они решили сделать такой фильм, это их право», — рассказал он.

При этом Познер рассказал, что не хотел бы из своего дня рождения делать публичное мероприятие.

«С одной стороны мне не очень хотелось, чтобы мой День рождения стал бы каким-то публичным событием, я, это не очень люблю, мягко говоря, совсем не люблю. Но я еще пока являюсь публичной фигурой, это связано с определенными обязательствами», — добавил он.

Владимир Познер сообщил, что посмотрит фильм о себе в день юбилея.

Ранее мы писали о том, что стилист Александр Васильев напомнил о наличии у Познера трех паспортов.