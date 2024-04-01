Стилист Александр Васильев напомнил, что Познер владеет тремя паспортами. Об этом сообщает NEWS.ru.

1 апреля журналисту и телеведущему Владимиру Познеру исполняется 90 лет. Несмотря на свой возраст, артист продолжает выступать — в 2023 году он провел несколько творческих встреч вместе с Иваном Ургантом.

По словам стилиста Александра Васильева, журналисту всегда помогало знание нескольких языков.

«Познер обладатель трех паспортов — российского, французского и американского. Он блестяще владеет английским, французским и русским. Познер всегда был между этих трех стран», — объяснил он.

Васильев добавил, что Познер ведет активный образ жизни, что также придает ему сил.

«Это человек, который всю жизнь занимался спортом, играл в теннис, любил молодых женщин, вел активный образ жизни и продолжает его вести», — заключил стилист.

Ранее мы писали о том, что критик Сергей Соседов высказался о «пропаже» Владимира Познера.