Владимир Познер заявил, что не был на выборах в США из-за неприязни к Трампу

Владимир Познер заявил, что не был на выборах в США из-за неприязни к Дональду Трампу. Видео с высказыванием журналиста попало в распоряжение Telegram-канала Хуже и не скажешь.

Владимир Познер является гражданином США. По мнению журналиста, голосование — долг каждого человека, однако в этом году он впервые воздержался от него. Познер отметил, что ему не нравились кандидаты в президенты.

«Мне не нравится Трамп, без подробностей. Я считаю, что ни он, ни второй кандидат в президенты не годятся», — высказался журналист.

Владимир поделился своим мнением на концерте в Белграде. Он вышел на сцену вместе с Иваном Ургантом. Телеведущий, в свою очередь, назвал выборы «лотереей».

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что не планирует возвращаться на телевидение. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что директор Аллы Пугачевой прокомментировала слухи о возобновлении концертов певицы в РФ.