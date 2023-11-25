Журналист Шахназаров заявил, что Светлана Лобода надеется вернуться в Россию

Журналист Михаил Шахназаров заявил, что уехавшая из России в 2022 году певица Светлана Лобода не теряет надежды на возвращение. В настоящее время артистка проживает в Латвии и безуспешно пытается построить карьеру в Европе.

Журналист напомнил, что Лобода неоднократно признавалась, что у нее начались финансовые трудности из-за сокращения числа концертов. При этом она уже настолько отчаялась, что вскоре может извиниться за все сказанное, лишь бы приехать в Москву и снова начать зарабатывать.

«Она думает, что все успокоится, мол, пересидит в Юрмале, в соснах, да и вернется. Она думает, что у нее есть возможность вернуться сюда, потому что там заработка не будет», —сказал Шахназаров в эфире шоу «Полный Абзац» на YouTube.

Он также сравнил Лободу с певицей Наргиз Закировой, которой уже пришлось отменить тур по Европе, так как билеты на ее концерты никто не покупал. Бывшей подопечной продюсера Максима Фадеева запрещен въезд в Россию на 50 лет.

«Светлана, как и Наргиз, вряд ли увидят на своих счетах такие же гонорары, как получали в нашей стране… Здесь-то были и концерты, здесь можно было при детях выходить на сцену пьяной, резать руки о бокалы разбитые, материть зал, где дети сидели», — добавил Шахназаров.

При этом сама Лобода убеждает, что стала меньше зарабатывать потому, что решила выделить больше свободного времени на семью.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода опасается выступать в России, но готова спеть на корпоративах в Казахстане. В России она не может петь из-за законов Украины. Чтобы их обойти, есть целая схема. Договор на выступление заключают с казахстанским юрлицом. Главное условие — компания из России, для которой организовывают выступление, не должна находиться под европейскими санкциями.