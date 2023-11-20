Светлана Лобода готова выступать перед россиянами на корпоративах в Казахстане

Певица Светлана Лобода опасается выступать в России, но готова спеть на корпоративах в Казахстане. Об этом RT рассказал источник из окружения артистки.

По данным источника, заказов у певицы на новогодние корпоративы не очень много. В России она не может петь из-за законов Украины. Чтобы их обойти, есть целая схема. Договор на выступление заключают с казахстанским юрлицом. Главное условие — компания из России, для которой организовывают выступление, не должна находиться под европейскими санкциями.

Присутствуют ограничения и по зрителям. Среди них не должно быть людей из санкционного списка ЕС.

Певицу не смущает присутствие людей с российскими паспортами. Перед шоу у зрителей не будут проверять документы.

Ранее исполнительница подогрела слухи о своей возможной свадьбе — она выложила на странице в одной из социальных сетей фото, на котором ее безымянный палец украшает бриллиантовое кольцо. По некоторым предположениям, Светлана вышла замуж за 52-летнего миллиардера армянского происхождения Артура Гранца.