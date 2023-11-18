Журналист Шахназаров объяснил, почему к Алле Пугачевой перестали прислушиваться

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал ситуацию вокруг уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Он выразил уверенность, что к словам 74-летней артистки уже мало кто прислушивается.

«Дело даже в не в том, что вы назвали русский народ холопами и рабами. Дело в другом: в трудный для страны момент, в переломный момент, в момент, когда все общество российское мобилизовалось, вы, женщина, которая имеет многомиллионную армию поклонников, взяли и уехали из страны», — сказал публицист в эфире шоу «Полный абзац» для Rutube.

Кроме того, Шахназаров напомнил, что Пугачева за границей активно общается с другими деятелями культуры, негативно высказывающимися о России.

«На мой взгляд, именно отъезд и нежелание быть с нашим народом стали ключевыми моментами… Этим вы показали, что есть наш народ, а есть другой», - заключил журналист.

Ранее мы писали, что заслуженная артистка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала краткосрочное возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой и объяснила, почему примадонна вызывает негодование у россиян, которые еще недавно почитали ее творчество. По мнению актрисы, Пугачева разочаровала своих поклонников не как певица, а как человек.