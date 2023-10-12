Журналист Отар Кушанашвили высмеял Полину Гагарину, сравнив ее с Аллой Пугачевой
© Starface.ru
Отар Кушанашвили высмеял Полину Гагарину, сравнив ее с Аллой Пугачевой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на передачу «Каково?».
Полину Гагарину признали лучшей певицей в России. Однако Отар не согласился с подобным рейтингом. По мнению журналиста, Полина уступает в вокале Алле Борисовне. Именно ее Кушанашвили считает артисткой «номер один».
«В списке нет Аллы Борисовны. Но мы-то понимаем, что она была и есть певица номер один. Милая Полина, Пугачева навсегда номер один», — высказался журналист в эфире шоу.
Отар раскритиковал Гагарину, зато похвалил Николая Баскова, занявшего в рейтинге третье место. Кушанашвили отметил, что Филиппа Киркорова, давнего конкурента Баскова, в списке нет, «зато есть Коля».
На данный момент Полина никак не реагировала на высказывание Отара.
Ранее певица Надежда Бабкина рассказала о встрече с с 74-летней Аллой Пугачевой в Москве. Подробности смотрите в этой статье.