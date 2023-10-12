Журналист Отар Кушанашвили высмеял Полину Гагарину, сравнив ее с Аллой Пугачевой

Отар Кушанашвили высмеял Полину Гагарину, сравнив ее с Аллой Пугачевой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на передачу «Каково?».

Полину Гагарину признали лучшей певицей в России. Однако Отар не согласился с подобным рейтингом. По мнению журналиста, Полина уступает в вокале Алле Борисовне. Именно ее Кушанашвили считает артисткой «номер один».

«В списке нет Аллы Борисовны. Но мы-то понимаем, что она была и есть певица номер один. Милая Полина, Пугачева навсегда номер один», — высказался журналист в эфире шоу.

Отар раскритиковал Гагарину, зато похвалил Николая Баскова, занявшего в рейтинге третье место. Кушанашвили отметил, что Филиппа Киркорова, давнего конкурента Баскова, в списке нет, «зато есть Коля».

На данный момент Полина никак не реагировала на высказывание Отара.

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