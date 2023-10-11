Певица Надежда Бабкина рассказала о встрече с 74-летней Аллой Пугачевой в Москве. Знаменитость поделилась откровением с порталом Вокруг ТВ.

Алла Пугачева уже больше года не проживает в РФ. Вместе с семьей артистка обосновалась в Израиле. Однако весной 2023 года она внезапно прилетела в Москву на похороны Валентина Юдашкина. На траурной церемонии Пугачева впервые за долгое время увиделась с коллегами.

По воспоминаниям Бабкиной, Алла Борисовна «ни с кем не захотела разговаривать». Певица лишь обменялась приветствием с некоторыми артистами.

«Нет, общения не было. Тоски в ее глазах я не увидела», — высказалась Надежда.

Также знаменитость прокомментировала судьбу коллег, уехавших из страны год назад. По словам Надежды, артисты смогут вернуться, если захотят, правда, отношение к ним сильно изменится. Бабкина убеждена, что россияне навсегда запомнили гневные высказывания звезд, покинувших РФ.

«Пустить-то их пустят, но примет ли их народ? Глубинно, в душе, — вряд ли. Лучше бы помалкивали, было бы честнее», — резюмировала знаменитость.

Ранее Надежда Бабкина вспоминала, как на концерте в Киеве ее коллектив гнали прочь. Подробности смотрите в этой статье.