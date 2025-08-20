Журналист Отар Кушанашвили сообщил, что актер Иван Краско «женился на эмбрионах»

Отар Кушанашвили сообщил, что актер Иван Краско «женился на эмбрионах». Журналист прокомментировал личную жизнь Краско в эфире шоу «Каково?!».

В августе 2025 года в Санкт-Петербурге простились с Иваном Краско. Актер четыре раза женился, и все его избранницы были намного младше. По данным СМИ, на похороны Краско пришла только третья жена Наталья Вяль.

В авторском шоу журналист заявил, что актер умирал в одиночестве, и обвинил его молодых избранниц в циничности.

«Иван Краско — один из тех людей, кто женился на эмбрионах. И знаете, что самое удивительное — нигде нет ни одного упоминания о том, что с ним в момент кончины была одна из его многих избранниц. То есть все эти 12-летние девочки, которые ходили с ним под венец, их нет. Не пришли даже на похороны. Конечно, он пережил их всех, они умерли… А те, кто выжил, поимели со старика все, что могли», — высказался Отар.

Напомним, последние дни жизни актер провел в больнице. Он отказывался от воды и еды, не мог встать с кровати и имел проблемы со зрением.

