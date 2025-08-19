«Ее выводят на сцену, и она поет: „Ясный мой пень“»: Отар Кушанашвили раскритиковал Татьяну Буланову

Отар Кушанашвили раскритиковал выступления Татьяны Булановой, которую высмеяли из-за подтанцовки на концертах. В новом выпуске своего YouTube-шоу «Каково?!» журналист заявил, что артистка непрофессионально ведет себя на сцене и не выговаривает слова песен.

Недавно Татьяна Буланова оказалась в центре внимания публики, когда в Сети завирусилось видео с ее шоу-балетом. Многие посчитали подтанцовку певицы непрофессиональной: «Энергосберегающая подтанцовка», «Лица такие, словно за смену платят помидорами». С мнением публики согласился Отар Кушанашвили. Телеведущий уверен: артистка и сама не понимает, что происходит на сцене во время ее выступления.

«Она не знает, что у нее за спиной происходит. Во-первых, у нее зрение уже не то… Ее выводят на сцену, и она поет: „Ясный мой пень, какой прекрасный день“. Думает: „Допою куплет до конца, получу двушку и уйду“. А сзади играют в камень, ножницы, бумага», — возмутился Отар Кушанашвили.

Сама исполнительница хита «Ясный мой свет» уверяет: ее абсолютно не задевает хейт со стороны общественности, поскольку он никак не сказывается на ее популярности.

«Я в работе вся с утра до вечера. Мне абсолютно все равно. У меня есть своя работа, расписанная до мая следующего года, которая никак не была связана с этим стихийным хайпом, поэтому я не обращаю внимания на этот странный ажиотаж», — заявила Татьяна Буланова.

Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала «полной дичью» номер Татьяны Булановой с подтанцовкой.