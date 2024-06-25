Журналист Отар Кушанашвили после операции не может говорить и общается взглядом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Госпитализированный 20 июня Отар Кушанашвили остается в больнице в стабильном состоянии, рассказал источник. По данным журналистов, сейчас Кушанашвили находится в состоянии медикаментозного сна, он регулярно приходит в себя, но разговаривать пока не может.

Кушанашвили общается с медиками глазами или жестами — он просит подать ему воды. Журналист пока остается под наблюдением врачей в отдельной палате.

Напомним, Отар Кушанашвили попал в больницу с жалобами на боли в животе. Во время операции врачи обнаружили у него, предположительно, злокачественную опухоль.

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