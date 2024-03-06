Найдена интересная деталь в обращении Пугачевой к Михайлову

Недавно певица Алла Пугачева поссорилась с бывшим коллегой Стасом Михайловым. Камнем преткновения стала тема об уехавших артистах, которых раскритиковал исполнитель хита «Все для тебя». Популярный блогер, журналист и общественник Вадим Манукян обратил внимание на интересную деталь в обращении Примадонны к артисту.

Манукян отметил, что в обращении к исполнителю Пугачева раскрыла свою гражданскую позицию. Он вспомнил видео артистки, в котором она танцует под украинскую песню. В другом недавнем ролике певица посоветовала россиянам не сдаваться.

«Таким образом Пугачёва в иносказательной форме высказала свою гражданскую позицию. Лично у меня к ней нет вопросов. Покинула Россию, писала о „холопах“ и „рабах“ — уже одно это значит, что она не со своим народом», — цитирует Манукяна Абзац.

Ее поведение блогер назвал «недостойным звания народной артистки СССР». Его поразило, как Пугачева оскорбила Михайлова. У него возникли сомнения в ее нормальности.

«Где вообще глубина дна у этого человека? До каких вещей она вообще может опуститься?» — задается вопросом он.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева ответила Стасу Михайлову на слова об уехавших звездах. Она сняла видео с хриплым голосом и сказала все, что думает о певце.