Журналист Евгений Додолев рассказал, что основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* (признан в РФ иностранным агентом) завидовал рок-музыканту Виктору Цою. Об этом пишет aif.ru.

Как считает Додолев, Гребенщиков* (признан в РФ иностранным агентом) по-прежнему якобы завидует Цою не только как артисту, не растерявшему популярность, но и как человеку, который «никогда не будет старым, жирным и плешивым».

«В отличие от Гребенщикова, Цой напрямую разговаривал с Космосом, то есть масштаб лидера «Кино» иной, нежели у основателя «Аквариума»», - поделился журналист.

Додолев отметил, что солист группы «Кино» был «свободным человеком», который никогда ни под кого не прогибался, а Гребенщиков* (признан в РФ иностранным агентом) легко шел на компромиссы. Журналист уточнил, что разочаровался в основателе «Аквариума» после первой личной встречи. Он добавил, что был поклонником группы, но его ожидания не совпали с реальностью.

Ранее Борис Гребенщиков* (признан в РФ иностранным агентом) вспомнил, как впал в кому из-за песен Led Zeppelin.

*(признан в РФ иностранным агентом)