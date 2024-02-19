Журналист Додолев вспомнил об исполнении Цоем хита «Ласкового мая»

Журналист Евгений Додолев рассказал об отношении рок-музыканта Виктора Цоя к группе «Ласковый май». Его слова приводит aif.ru.

По словам журналиста, в конце 1980-х годов по уровню популярности с Цоем мог конкурировать лишь Юрий Шатунов и его «Ласковый май». При этом в рок-сообществе негативно относились к творчеству поп-группы и зачастую презирали его солистов. Другого мнения о «Ласковом мае» был Цой, который в один из вечеров решил исполнить под гитару пару куплетов из творчества Шатунова.

«Это было шутливое исполнение, но Цой не был снобом и отдавал должное популярности коллектива, хотя он и Шатунов – люди с разных планет», – признался Додолев.

Журналист уточнил, что музыкант исполнил один из главных хитов «Ласкового мая», однако не стал раскрывать точное название песни. Он также подчеркнул, что запись того перформанса могла бы иметь огромную ценность в настоящее время. Тем не менее из-за отсутствия гаджетов записать необычное выступление Цоя не удалось, заключил он.

Ранее Евгений Додолев заявил, что основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* (признан в РФ иностранным агентом) завидовал Виктору Цою.

*(признан в РФ иностранным агентом)