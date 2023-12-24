Журналист Додолев рассказал о выросшем после вечеринки гонораре Ивлеевой, об этом сообщает aif.ru.

По словам журналиста Евгения Додолева, сразу после скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, она подняла расценки на рекламу в своих соцсетях. Додолев поделился, что с менеджерами блогерши на днях связался его знакомый, который хотел прорекламировать свой продукт.

«Пост в запрещенной в России зарубежной соцсети, где у Ивлеевой миллионы подписчиков, стал стоить в два раза дороже», — объяснил журналист.

При этом выросла стоимость и гонораров за выступление на мероприятиях, рассказал Додолев. По словам журналиста, теперь Ивлеева просит в 1,5 раза больше.

Напомним, 21 декабря прошла вечеринка, согласно дресс-коду которой, все гости должны были прийти «почти голыми». Мероприятие посетили Филипп Кикроров, Дима Билан, Лолита и многие другие. После публикаций снимков с вечеринки в Сети, на звезд обрушились с критикой.

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская и Оскар Кучера высмеяли Настю Ивлееву после покаяния за вечеринку.