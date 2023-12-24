Яна Поплавская и Оскар Кучера высмеяли Настю Ивлееву после покаяния за вечеринку

Актриса Яна Поплавская прокомментировала видеообращение блогера Анастасии Ивлеевой, в котором она извинилась перед обществом и участниками скандальной «голой» вечеринки и пообещала передать все заработанные на мероприятии деньги в благотворительные организации.

По мнению Поплавской, Ивлееву заставили извиниться, а текст с объяснениями она читала по суфлеру. При этом актриса не уточнила, кто именно мог принудить знаменитость записать ролик с оправданиями.

«Покаяния не вышло. Попросила прощения, что видео с вечеринки распространилось в Интернете. Все остальное норм, кроме рэпера в носке. Откупиться хочет благотворительностью», - написала актриса в своем Telegram-канале.

Кроме того, Поплавскую возмутило поведение журналистки Ксении Собчак, которая заявила, что «траура нет, хватит грустить — давайте кутить».

С мнением Поплавской согласился и актер Оскар Кучера. Он обвинил экс-ведущую «Орла и решки» в попытке усидеть на двух стульях.

«Ну как-то даже неловко за нее. Уж если устроила муть, так стой на своем! А то, как жареным запахло, сразу река в другую сторону потекла»,— отметил Кучера в своем Telegram-канале.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева организовала вечеринку с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей, а Киркорова еще и лишить звания заслуженного артиста.

Ранее мы писали, что актриса Мария Шукшина призвала органы опеки обратить внимание на детей Киркорова после скандального образа на «голой» вечеринке.