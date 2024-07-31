Журналист Додолев назвал Верку Сердючку «дитем колбасы» и ответил на оскорбления. Об этом сообщает aif.ru.

Накануне Верка Сердючка дала интервью латвийской радиостанции. В числе вопросов было и то, как артист относится к критике в свой адрес. Данилко упомянул журналиста Евгения Додолева, который ранее делал колкие замечания в адрес певца. В итоге Сердючка назвала его бездарем.

«Ведь потом он котиков продавал… А сейчас сидит в очочках, такой весь умный», — рассказывал Данилко.

Отвечая на это, Додолев заявил, что артист делает все ради того, чтобы заработать как можно больше денег.

«Поскольку он, по всей видимости, привык все делать за деньги, то и другие, по его мнению, руководствуются по жизни исключительно материальными соображениями. То есть если человек пристраивает в эфире приютских котов, значит, ему за это платят. Видимо, платят коты. Таких людей я называю „дети колбасы“», — заявил он.

Журналист пояснил, что термин возник еще во времена СССР, когда часть граждан эмигрировали за границу в поисках лучшей жизни.

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