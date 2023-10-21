Екатерина Варнава в обтягивающем платье вызвала слухи о беременности

Юмористка Екатерина Варнава появилась на публике с заметно округлившимся животом. Поклонники заподозрили 38-летнюю артистку в беременности.

Варнава стала ведущей концерта в Екатеринбурге. Компанию ей составил телеведущий Андрей Малахов. Во время мероприятия она сменила два наряда. Сначала Екатерина вышла на сцену в обтягивающем платье, которое подчеркнуло выпирающий живот. Позже она переоделась в юбку и рубашку свободного кроя.

Актриса давно мечтает стать матерью, однако пока ей это не удалось. Ранее Варнава призналась, что потеряла ребенка.

Сейчас же Екатерина вновь дала почву для слухов о беременности. Недавно она заявила, что к ней «вернулись щеки». При этом звезда не пояснила, вызвано это прибавкой в весе или работой косметолога. Кроме того, она стала носить вещи оверсайз, скрывающие фигуру. Еще летом Варнава публиковала снимки в купальниках, которые часто подвергались критике из-за излишней худобы, сообщает Kp.ru.

Ранее мы писали, что журналисты нашли у Екатерины Варнавы кольцо стоимостью 5 миллионов рублей. Для выхода на светское мероприятие юмористка выбрала темно-синий пиджак со светлой блузкой, рваные джинсы и кепку. Однако внимание прессы привлекло кольцо на безымянном пальце актрисы.