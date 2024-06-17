«Жрать нечего»: почему певцу Шуре пришлось бомжевать

Певец Шура признался, что в 90-е бомжевал и питался ягодами в саду. На самом деле он был из обеспеченной семьи, но столкнулся с трудностями во время переезда в Москву. О своей жизни звезда рассказал в эфире «Шоу Воли».

49-летний артист вспомнил, как приехал в столицу и на два дня остановился в гостинице. Потом деньги закончились и певцу пришлось жить на улице.

«Я три-четыре дня жил в Ботаническом саду напротив. Хорошо, что ягоды были. Я ходил за теткой, которая экскурсии вела, она рассказывала, какие ягоды съедобны, а какие нет. Я черноплодную рябину ел», – рассказал Шура.

Исполнитель признался, что в какой-то момент увидел мужчину с телефоном и напросился на звонок. Тогда он позвонил родным, чтобы его «нашли». Но звезда до сих пор вспоминает, как неделю не мог отмыть рот от следов черноплодной рябины. После приключения не закончились, его поселили к девушке, а она уехала на заработки в Сочи.

«Пропала и мне на четыре недели достался пекинес. А мне самому жрать нечего было», — добавил артист.

Шура также отметил, что в то время на концертах было опасно – из зала могли лететь разные предметы, банки и даже зажигалки. Однажды ему пробили голову зажигалкой. Тогда он по совету Ларисы Долиной натягивал перед сценой сетку.

А вот из-за внешнего вида у Шуры проблем не было. Он пояснил, что был дружелюбным, но в случае чего мог постоять за себя, имея «тяжелую» руку. При этом молодой человек старался решать конфликты с помощью слов.

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