«С четырьмя девушками»: исполнитель хита «Подождем твою мать» Игорек рассказал о своем гареме

Певец Игорек рассказал, как встречался с четырьмя девушками одновременно. Исполнитель хита «Подождем твою мать», которая стала популярной в нулевых, дал интервью PROZVEZD.

Игорю Сорокину, выступающему под псевдонимом Игорем, сейчас 53 года. Он вспомнил, какая у него была насыщенная личная жизнь, но сейчас подобное повторять не хочет. Говорит, что это тяжело.

«Личная жизнь у меня всегда кипела. Сейчас я считаю, что встречаться с четырьмя девушками одновременно – это много. А тогда – только так! Своеобразный гарем, как показывают в «Великолепном веке», – поделился артист.

Звезда говорит, что никогда не врал партнершам и все избранницы знали друг о друге. При этом они не высказывались против. Мужчина считает, что ему повезло.

«Утром я завтракал у одной, обедал уже у другой, а ужинал – у третьей», – добавил он.

Игорек уверен, что в жизни нужно получать удовольствие, поэтому не видит ничего плохого в большом количестве женщин.

«Главное, чтобы искренность была в отношениях. Мне повезло – я со всеми девушками всегда был искренен. Потом, с годами, оказалось, что встречаться с четырьмя сразу – тяжеловато», – признался певец.

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