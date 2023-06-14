«Жрать надо меньше»: похудевшая оперная певица Анна Нетребко поразила своим внешним видом

Анна Нетребко считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной этого стал не только ее вокальный талант, но и экстремальный сброс веса. Не так давно стало известно, что знаменитость смогла похудеть на 10 кг. С тех пор Анна регулярно появляется на публике в коротких нарядах и демонстрирует стройные ноги. На этот раз Нетребко сделала новую публикацию в личном блоге и вновь привлекла к себе внимание публики.

На снимке Анна предстала в джинсовой куртке и красном платье, подчеркнувшем ее фигуру. Увидев фотографию, пользователи Сети задались вопросом, как артистке удается оставаться в такой форме, несмотря на любовь к домашней кухне. К слову, Нетребко решила дать дельный совет своим подписчикам.

«Я всегда в одном весе. Если вы хотите похудеть, то рецепт один: жрать надо меньше!» — цитирует «7Дней.ru» высказывание Анны.

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