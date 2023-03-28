«Жрать говно с улыбкой»: Собчак рассказала о первом опыте с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак любит рассказывать о личной жизни и о браке с прославленным режиссером Константином Богомоловым. Влюбленные поженились в сентябре 2019 года, но еще задолго до брака имели опыт совместной работы. На днях знаменитость откровенно призналась, что чувствовала в тот момент.

В личном микроблоге Ксения рассказала о съемках в фильме «Ампир V». Женщина призналась, что вспоминает об этом со смехом.

«Не знаю, вошли ли сцены в финальный cut, но там я играю с Богомоловым и Пашей Табаковым сцену, где говорю про то, что «жрать говно надо всегда с улыбкой на лице», – написала Собчак в соцсетях.

Телеведущая отметила, что после прожитого совместного съемочного дня Константин Юрьевич пригласил ее выпить кофе. Но Ксения вежливо отказала.

«Прошло два года… банально для моей профессии, но факт – интервью… и на кофе я пошла со всеми вытекающими», – вспоминает журналистка.

Знаменитость в своих рассуждениях затронула тему отношений. Она призналась, что «всему свое время». Собчак также отметила, что до сих пор не понимает, как работают «верховные купидоны».

Ранее мы писали о том, как Ксения Собчак отреагировала на неожиданное признание певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Напомним, что молодой артист в интервью высказал предположение, что журналистка задевает его из-за «влюбленности». Женщина была удивлена словам звезды отечественной сцены. Она дала в соцсетях такой ответ, который удивил поклонников обеих сторон.