«Хотела быть рубашкой на его теле»: Собчак ответила на слова певца SHAMAN о влюбленности

Один из самых популярных певцов отечественной сцены Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, высказался о хейте и злопыхателях. 31-летний артист постоянно сталкивается с негативом в свой адрес, но старается не реагировать на него. Он сделал исключение только для телеведущей Ксении Собчак. Молодой человек считает, что журналистка говорит о нем из-за большой любви.

Во время интервью Андрею Ванденко, исполнитель рассказал об отношении к Ксении. Многие заметили, что телеведущая часто говорит об артисте и посвящает ему посты в соцсетях. Ярослав нашел этому простое объяснение.

«Ксения Анатольевна посвятила мне постов десять или 15. У меня реально такое ощущение, что она… банально влюбилась», – цитирует артиста ТАСС.

Певец благодарен Собчак за пиар, ведь после ее публикаций на него подписалось множество пользователей Сети. Молодой человек говорит, что на злопыхателей ему все равно. Он понимает, что не может нравиться абсолютно всем.

Телеведущая увидела статью и отреагировала на слова музыканта. Ксения призналась, что ее раскрыли. Она действительно испытывает чувства к Ярославу.

«Все так. Снятся его светлые дреды-косы, а первая весенняя капель, слегка серебрясь на московском солнце, нежной ласковой трелью шепчет мне тексты его песен. Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях», – написала Собчак в личном микроблоге.

Поклонники сразу поняли, что журналистка иронизирует. Но посмеялись над ее высказыванием и отметили, что певец не может оставить никого равнодушным.

Ранее мы писали о том, почему SHAMAN лишился дредов. По словам артиста, убрать пряди его призвал голос в голове. Он говорил ему, что пора что-то изменить, что необходимы перемены. И певец послушал его.