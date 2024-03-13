«Жрать бы не на что было»: певица Лолита пожаловалась на копеечную пенсию

Певица Лолита в рамках пресс-завтрака телеканала МУЗ-ТВ в очередной раз рассказала о своей пенсии. Она заявила, что без накоплений с пенсией 23 тыс. рублей «жрать бы не на что было».

Слова исполнительницы приводит NEWS.ru.

Лолита рассказала, что в 2023 году заплатила не менее 10 млн рублей налогов, а ее пенсия при этом «копеечная».

«Ну на 23 тысячи я могу заплатить квартплату, жрать бы мне не на что было», - пожаловалась певица.

Артистка не тратит лишнее на личные нужды и учитывает интересы семьи. Лолита предпочитает делать накопления, откладывая деньги.

Коллектив, с которым она работает, 2,5 месяца сидит без зарплаты – выплаты прекратились после отмены концертов. Никто, с кем она работала, не ушел – вместе команда перенесла пандемию и сейчас ждет, как будут развиваться события.

Ранее концертный директор и психолог рассказали о жизни Лолиты после «голой» вечеринки, за участие в которой исполнительница столкнулась с проблемами. Подробнее читайте в нашем материале.