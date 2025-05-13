«Жрал и был счастливым»: Гоша Куценко рассказал, на что пошел ради новой роли

Гоша Куценко снялся в криминальной драме Игоря Твердохлебова «Чужие деньги». Ради роли актеру пришлось изменить свою внешность – он поправился на 12 кг и отрастил усы.

В картине Куценко сыграл жадного до денег чиновника. Актер признается: эта роль стала его любимой. Героя он называет обаятельным и по-своему талантливым человеком.

«А роль любимая, потому что мой персонаж разрешал мне делать все. Ради этой роли я поправился на 12 килограмм. Я выпивал, ел фастфуд. Не держал диету. Я жрал и был счастливым человеком», - признался Гоша в разговоре с Kp.ru.

Ради роли в сериале Куценко пришлось не только набрать вес, но и отрастить усы. Актер пожаловался, что ему с ними было крайне некомфортно ходить четыре месяца, но он научился принимать себя в новом образе.

Однако на премьере картины Гоша выглядел уже не таким полным, как его герой. Видимо артисту удалось немного похудеть после съемок.

Ранее мы писали о райдере Гоши Куценко. За выступление артиста придется заплатить от 4,2 млн рублей.