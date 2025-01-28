Раскрыт райдер и гонорар Гоши Куценко

Раскрыт райдер и гонорар заслуженного артиста РФ Гоши Куценко. Его слова приводит издание «Абзац».

По данным источника, за вечер в компании знаменитости желающим придется заплатить сумму от 4,2 млн рублей. Речь идет о мероприятии под ключ – актер возьмет с собой готовый сценарий.

В своем райдере Куценко требует уделить особое внимание напиткам. Артист предпочитает граппу. Дистиллят должен быть выдержан либо в бочках для виски, либо в бочках для сотерна. Если указанный алкоголь невозможно предоставить, необходимо договориться о другом с менеджментом артиста.

Остальные требования Куценко стандартны: гримерка со всеми удобствами, рыбная, мясная, овощная, сырная и фруктовая тарелки, белое и красное вино, энергетики, чай, кофе и сок. Вдобавок должна быть возможность получить горячее питание по запросу.

Куценко работает как один, так и с командой музыкантов. Цена с коллективом будет несколько выше. Организаторы будут вынуждены потратиться на соблюдение технического райдера, согласно которому группе будет необходимо три часа на саундчек.

Помимо этого, заказчик обязан взять на себя ответственность за безопасность имущества как актера, так и его коллектива. Охрана во время выступления должна находиться около сцены и возле гримерки.

Ранее мы писали, что Гошу Куценко допросят по делу об убийстве найденной в его машине женщины.