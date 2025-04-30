Жорин: Друзю может грозить суд за проведение «Что? Где? Когда?» на корпоративах

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что грозит магистру телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александру Друзю за проведение стилизованных под шоу игр на корпоративах. Юрист обозначил в беседе с изданием «Абзац», что при нарушении исключительных прав правообладателя, мужчину может ожидать судебное преследование.

Жорин отметил, что авторскими правами на популярную передачу и товарным знаком обладает телекомпания «Игра-ТВ». Если Друзь использует название «Что? Где? Когда?» без согласования, то его действия могут считать незаконными.

«Если телекомпания «Игра-ТВ» подаст иск против Александра Друзя за использование формата и названия «Что? Где? Когда?» без лицензии, возможны следующие последствия. Признание нарушения исключительных прав: суд может установить факт нарушения авторских и смежных прав, а также прав на товарный знак. Возмещение убытков или выплата компенсации: в соответствии с Гражданским кодексом РФ правообладатель может потребовать возмещения убытков или выплаты компенсации за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности», – поделился Сергей.

Адвокат подчеркнул, что суд может вынести решение о запрете проведения подобных мероприятий до получения лицензии.

Напомним, что о заработке магистра сообщал Telegram-канал SHOT. По его информации, Александр получат около миллиона рублей за проведение мероприятий в стиле игры «Что? Где? Когда?». Он рассматривает приезд в любой российский город и даже может вручить сову.

Ранее мы писали о том, что у магистра игры «Что? Где? Когда?» Друзя нашли недвижимость на 77 млн рублей.