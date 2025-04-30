У магистра игры «Что? Где? Когда?» Друзя нашли недвижимость на 77 млн рублей

У магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя обнаружили две квартиры в Санкт-Петербурге. Они оцениваются примерно в 77 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Недвижимость участника интеллектуального клуба находится в самом центре Санкт-Петербурга. Одна квартира площадью 80 квадратных метров расположена на улице Жуковского. Стоит такое жилье около 22 млн рублей.

Чуть больше квартира Друзя на улице Рубинштейна — 180 квадратных метров. Находится она рядом с домом купца Иофа и знаменитым Домом Лапиных. Купил ее магистр, предположительно, за 55 млн рублей.

А вот автопарка, как выяснилось, у Александра нет. На него зарегистрирована лишь одна машина 2011 года выпуска. Но даже на ней он ездит крайне редко.

Ранее портал «Страсти» выяснил, сколько Александр Друзь зарабатывает на корпоративах в стиле игры «Что? Где? Когда?».